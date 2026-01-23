23 января на «Прайд Парк» состоится матч 29-го тура Чемпионшипа, в котором «Дерби Каунти» примет «Вест Бромвич». Старт встречи в 23:00 мск.

Обыграв «Престон» и «Чарльтон», «Дерби» набрал 41 очко и теперь находится всего в двух баллах от зоны плей-офф. Таким образом, «бараны» имеют отличную возможность побороться за место в топ-6.

«Вест Бромвич» сейчас не в лучшей форме. «Дрозды» проиграли в последних 4 турах и уже находятся в 3 очках от зоны вылета. Кроме того, гости плохо играют на выезде. В 14 матчах у них 11 поражений. Удастся ли хозяевам воспользоваться слабостью соперника?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: 2.60 на победу «Дерби», 2.80 на победу «Вест Бромвича», 3.15 на ничью.

Прогноз ИИ: «Дерби» одержит победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

