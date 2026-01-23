23 января на «Прайд Парк» состоится матч 29-го тура Чемпионшипа, в котором «Дерби Каунти» примет «Вест Бромвич». Старт встречи в 23:00 мск.
Обыграв «Престон» и «Чарльтон», «Дерби» набрал 41 очко и теперь находится всего в двух баллах от зоны плей-офф. Таким образом, «бараны» имеют отличную возможность побороться за место в топ-6.
«Вест Бромвич» сейчас не в лучшей форме. «Дрозды» проиграли в последних 4 турах и уже находятся в 3 очках от зоны вылета. Кроме того, гости плохо играют на выезде. В 14 матчах у них 11 поражений. Удастся ли хозяевам воспользоваться слабостью соперника?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Коэффициенты букмекеров: 2.60 на победу «Дерби», 2.80 на победу «Вест Бромвича», 3.15 на ничью.
- Прогноз ИИ: «Дерби» одержит победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Дерби» — «Вест Бромвич» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.