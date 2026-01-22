«Арсенал» и «Челси» ведут переговоры с агентами нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, как сообщает TEAMtalk. А

Хулиан Альварес globallookpress.com

Аргентинский футболист недоволен своим положением в «Атлетико» и рассматривает переход в «Барселону» как приоритетный вариант. Однако финансовые ограничения сине-гранатовых пока не позволяют осуществить этот трансфер. Альварес готов вернуться в английскую Премьер-лигу только при условии переезда в Лондон.

С лета 2022 года Альварес выступает за «Атлетико» и в текущем сезоне принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2030 года.