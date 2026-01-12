Латераль «Балтики» Владислав Саусь считает, что главный тренер Андрей Талалаев смог найти ему оптимальную позицию на футбольном поле и поэтому он так сильно прогрессирует.

Владислав Саусь globallookpress.com

«Первая часть сезона прошла хорошо, команда идёт высоко, никто такого от нас не ожидал. Мы сразу с первых туров почувствовали, что можно давать бой и топ-командам, начали набирать очки. Сейчас надо хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата и продолжить радовать болельщиков.

А личный прогресс — это влияние Андрея Викторовича. Он сыграл большую роль, нашёл мне позицию, где я начал прогрессировать и привлекать интерес от топ-клубов. Большое спасибо тренерскому штабу. Надеюсь, продолжим в таком же духе», — сказал Саусь «Чемпионату».

22-летний Саусь в этом сезоне сыграл за «Балтику» 19 матчей, забил в них один мяч и сделал две голевые передачи. За команду он выступает с лета 2024 года.