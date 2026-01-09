Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков подвел итоги первой части сезона РПЛ для своей команды.

Сергей Песьяков globallookpress.com

«Могли ли "Крылья" выглядеть лучше в первой части сезона? Конечно, могли. Всё в совокупности дает то, где мы находимся.

Чего не хватает? Банально очков и результата, местами внятной игры, местами надежной и прагматичной игры, которой мог славиться условный "Факел". При игре в пять защитников мы достаточно много позволяем создавать у наших ворот. Были моменты, когда мы всегда забивали и не хватало игры в защите, потом игра в защите наладилась, не могли забить. Всего этого не хватало. Об этом можно бесконечно говорить. Все футболисты и тренерский штаб ответственны за это», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» набрали 17 очков по итогам 18-ти туров РПЛ и занимают 12-е место в турнирной таблице.