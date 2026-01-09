Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение своей команды в Суперкубке Франции от «ПСЖ» (2:2, 1:4 по пенальти).

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Первое, что я сказал своей команде, — это то, что я никогда не плакал после поражений. А сегодня заплакал, когда вернулся в раздевалку, потому что мы готовились к матчу особым образом и потому что "ПСЖ" остается командой, которая уже полтора года играет в лучший футбол в Европе. Но сегодня "Марсель" заслуживал победы.

Второе, что я сказал команде, — мы всегда должны требовать от себя именно такого уровня игры. Сегодня было все, что требуется в футбольном матче: игра, оборона, характер, техника. Все, что нужно сильной команде, которая хочет побеждать, у "Марселя" сегодня было», — цитирует Де Дзерби RMC Sport.

«Марсель» в последний раз побеждал в Суперкубке Франции в 2011-м году.