Менеджер сборной Сомали Али Саид ответил на вопрос насчет потенциального товарищеского матча против сборной России.

Алексей Батраков в составе сборной России globallookpress.com

«Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Поэтому наша федерация хотела бы заключить отношения с РФС и вместе развивать футбол в наших странах. Наша федерация имеет соглашения с разными футбольными союзами в Африке, и хотела бы выйти на другой континент. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших, и мы были бы рады такому сотрудничеству», — цитирует Али Саида Sport24.

Сборная Сомали занимает 200-е место в рейтинге ФИФА после Пакистана (199) и Тонги (197).