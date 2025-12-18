«Манчестер Юнайтед» намерен серьезно перетасовать среднюю линию по окончании сезона и сейчас выбирает кандидатов на усиление из трех футболистов.

Карлос Балеба globallookpress.com

По данным инсайдера Фабрицио Романо в список входят Карлос Балеба («Брайтон»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») и Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

«Я не говорю, что клуб не нацеливается на двоих других, они тоже являются целями. Для такого топ-клуба, как "Манчестер Юнайтед", нужно быть готовым ко всем ситуациям.

Балеба всегда считался главной целью Рубена Аморима… Он может привнести качество, а также интенсивность, что тренер действительно хочет видеть в полузащите», — отметил Романо.

Отмечается, что на данном этапе «Юнайтед» считает, что все три игрока могут быть недоступны в январское трансферное окно, и крупные сделки, скорее всего, придется отложить до лета.

Эта тройка игроков составляет основу долгосрочного плана «Юнайтед» по комплектованию состава на 2026 год. Клуб может рассмотреть вариант аренды в январе, но крупное приобретение полузащитника ожидается в 2026 году. Зимой клуб может рассмотреть аренду или подписание игрока, «который неожиданно станет доступен», что позволит клубу оставаться конкурентоспособным, откладывая крупные инвестиции на лето.

«Я могу гарантировать, что "Манчестер Юнайтед" подпишет одного или, возможно, двух важных полузащитников в 2026 году», — заявил Романо в своем блоге.