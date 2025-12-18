Бразильский «Ботафого» объявил об уходе из клуба главного тренера Давиде Анчелотти, который отказался продлевать контракт.

Давиде Анчелотти globallookpress.com

«Анчелотти больше не является тренером "Ботафого". Также покидают команду его помощники. Решение было принято после совещания в эту среду.

Клуб благодарит Анчелотти за его профессионализм и преданность делу на протяжении всего времени, проведенного в качестве руководителя команды и члена семьи "Ботафого". Новый тренерский штаб будет объявлен в ближайшее время», — говорится в пресс-релизе.

36-летний специалист является сыном знаменитого Карло Анчелотти и возглавил команду по ходу этого сезона. «Ботафого» он возглавил по ходу сезона, финишировав на шестом месте в бразильской Серии А.