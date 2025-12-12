Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль планирует личный разговор с защитником «Кристал Пэлас» Марком Гэи. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.
«С 1 января Макс Эберль планирует личный телефонный разговор или встречу с Марком Гехи после предварительной встречи с агентом защитника, как сообщалось ранее. "Реал" Мадрид, "Барселона", "Ливерпуль" и "Бавария" заинтересованы в его приобретении в статусе свободного агента летом, и Эберль, как известно, является большим поклонником этого игрока», — написал Плеттенберг.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего центрального защитника в 55 миллионов евро.