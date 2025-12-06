В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» примет «Баварию». Событие состоится 6 декабря в 17:30 мск.

В этом туре «Штутгарту» нужно побеждать, чтобы сохранить место в первой шестерке и закрепиться в зоне еврокубков. Однако «Бавария» в нынешнем сезоне беспощадна. Об этом говорят 11 побед в 12 турах чемпионата, и команда Компани явно не намерена сбавлять обороты.

На старте сезона баварцы нанесли «Штутгарту» поражение в матче Суперкубка Германии, а перед этим было еще две победы подряд в рамках Бундеслиги. «Штутгарт» смог выиграть только в одном из пяти поединков против чемпиона. Смогут ли хозяева что-то предпринять, узнаем совсем скоро.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры: 5.40 на победу «Штутгарта», 5.00 на ничью, 1.54 на победу «Баварии».

Искусственный интеллект: «Бавария» выиграет со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.