В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» примет «Баварию». Событие состоится 6 декабря в 17:30 мск.
В этом туре «Штутгарту» нужно побеждать, чтобы сохранить место в первой шестерке и закрепиться в зоне еврокубков. Однако «Бавария» в нынешнем сезоне беспощадна. Об этом говорят 11 побед в 12 турах чемпионата, и команда Компани явно не намерена сбавлять обороты.
На старте сезона баварцы нанесли «Штутгарту» поражение в матче Суперкубка Германии, а перед этим было еще две победы подряд в рамках Бундеслиги. «Штутгарт» смог выиграть только в одном из пяти поединков против чемпиона. Смогут ли хозяева что-то предпринять, узнаем совсем скоро.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры: 5.40 на победу «Штутгарта», 5.00 на ничью, 1.54 на победу «Баварии».
- Искусственный интеллект: «Бавария» выиграет со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
