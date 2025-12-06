«Овьедо» и «Мальорка» сыграли вничью в матче 15-го тура Примеры — 0:0.

Санти Касорла globallookpress.com

Ни одна из команд не смогла отличиться за 90 минут встречи.

На 90-й минуте «Овьедо» остался в меньшинстве после удаления Санти Касорлы, а в компенсированное время Федерико Виньяс оставил вдевятером астурийцев.

Результат матча Овьедо Овьедо 0:0 Мальорка Пальма-де-Мальорка Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль, Давид Костас, Давид Карму, Рахим Альхассан, Леандер Дендонкер ( Ови Эджария 82' ), Сантьяго Коломбатто, Санти Касорла, Федерико Виньяс, Ильяс Чайра ( Хессем Хассан 66' ), Хосе Рондон ( Алекс Форес 82' ) Мальорка: Лукас Бергстрём, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Серхи Дардер ( Мануэль Морланес 75' ), Саму Кошта, Омар Маскарель, Ведат Мурики, Матео Джозеф, Jan Virgili ( Такума Асано 81' ) Жёлтая карточка: Саму Кошта 31' (Мальорка)

Статистика матча 2 Удары в створ 5 8 Удары мимо 4 63 Владение мячом 37 8 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 12 Фолы 10

«Мальорка» поднялась на 15-е место в Примере, набрав 14 баллов. «Овьедо» поднялась с 20-й на 19-ю позицию в таблице с 10 очками в активе.