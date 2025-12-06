«Овьедо» и «Мальорка» сыграли вничью в матче 15-го тура Примеры — 0:0.
Ни одна из команд не смогла отличиться за 90 минут встречи.
На 90-й минуте «Овьедо» остался в меньшинстве после удаления Санти Касорлы, а в компенсированное время Федерико Виньяс оставил вдевятером астурийцев.
Результат матча
ОвьедоОвьедо0:0МальоркаПальма-де-Мальорка
Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль, Давид Костас, Давид Карму, Рахим Альхассан, Леандер Дендонкер (Ови Эджария 82'), Сантьяго Коломбатто, Санти Касорла, Федерико Виньяс, Ильяс Чайра (Хессем Хассан 66'), Хосе Рондон (Алекс Форес 82')
Мальорка: Лукас Бергстрём, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Серхи Дардер (Мануэль Морланес 75'), Саму Кошта, Омар Маскарель, Ведат Мурики, Матео Джозеф, Jan Virgili (Такума Асано 81')
Жёлтая карточка: Саму Кошта 31' (Мальорка)
«Мальорка» поднялась на 15-е место в Примере, набрав 14 баллов. «Овьедо» поднялась с 20-й на 19-ю позицию в таблице с 10 очками в активе.