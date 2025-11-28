Нападающий «Сантоса» Неймар продолжает играть, несмотря на боль, чтобы поддержать команду в борьбе за сохранение места в чемпионате Бразилии, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

По информации источника, 33-летнему бразильскому футболисту может потребоваться артроскопическая операция на левом колене после сезона из-за травмы мениска. Он пропустил матч 35-го тура против «Интернасьонала» (1:1).

Во время встречи с «Мирасолом» (1:1) Неймар почувствовал дискомфорт в левом колене. Несмотря на рекомендации врачей, он тренировался с командой 26 ноября и может быть включён в состав на игру с «Спорт Ресифи» 29 ноября.

«Сантос» с 38 очками после 35 матчей занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата, находясь в зоне вылета. Команда имеет в запасе три оставшихся игры. В текущем сезоне Неймар сыграл 25 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.