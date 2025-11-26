Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал удаление Рональда Араухо в матче.

Рональд Араухо globallookpress.com

Каталонцам пришлось играть весь второй тайм вдесятером после того, как на 44-й минуте Араухо получил две жёлтые карточки: первую — за споры с арбитром, вторую — за нарушение на Марке Кукурелье.

«Пока не понимаю, что именно произошло с первым предупреждением. Нужно поговорить с ним и пересмотреть эпизод. Что касается второго — в той ситуации он не должен был так действовать.

Но такое бывает. Момент был неподходящий, ситуация тоже, однако случилось, как случилось», — цитирует Флика Marca.