Один из главный матчей вечера состоится в группе С отборочного цикла ЧМ 2026, в котором сборные Шотландии и Дании разыграют прямую путевку на предстоящий мундиаль. Игра состоится в Глазго на «Хэмпден Парк» в 22:45 по мск.

На данный момент лидером квартета является Дания с 11 очками на счету. Шотландия отстает на одно очко и в случае победы гарантировано займет первое место. В прошлом туре команды показали неуверенные результаты. «Алая гвардия» сыграла вничью 2:2 с аутсайдером сборной Беларуси. «Тартановая армия» со счетом 2:3 потерпела поражение от Греции.

В первом круге соперники не смогли забить друг другу и закончили нулевой ничьей. При таком раскладе результат полностью устроит датчан. Но согласна ли Шотландия на ничью?

Прогнозы и ставки

Букмекеры считают фаворитом датчан — 3.65 против 2.14.

Искусственный интеллект предсказал командам нулевую ничью.

Прямую трансляцию матча Шотландия — Дания смотрите на LiveCup.Run.

