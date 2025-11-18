Один из главный матчей вечера состоится в группе С отборочного цикла ЧМ 2026, в котором сборные Шотландии и Дании разыграют прямую путевку на предстоящий мундиаль. Игра состоится в Глазго на «Хэмпден Парк» в 22:45 по мск.
На данный момент лидером квартета является Дания с 11 очками на счету. Шотландия отстает на одно очко и в случае победы гарантировано займет первое место. В прошлом туре команды показали неуверенные результаты. «Алая гвардия» сыграла вничью 2:2 с аутсайдером сборной Беларуси. «Тартановая армия» со счетом 2:3 потерпела поражение от Греции.
В первом круге соперники не смогли забить друг другу и закончили нулевой ничьей. При таком раскладе результат полностью устроит датчан. Но согласна ли Шотландия на ничью?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.
- Букмекеры считают фаворитом датчан — 3.65 против 2.14.
- Искусственный интеллект предсказал командам нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Шотландия — Дания смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.