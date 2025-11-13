Полузащитник «Сочи» и сборной Чили Игнасио Сааведра поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды России.

Игнасио Сааверда globallookpress.com

«Говоря об ожиданиях от матча с Россией, надеюсь, наша сборная продолжит сыгрываться и становиться сильнее. Сейчас у Чили процесс перестройки и смены поколения, это очень важно. Будет очень здорово, если мне удастся сыграть с Россией. Если нет, я всё равно продолжу усердно работать», — приводит слова Сааведры «Чемпионат».

Товарищеский матч между Россией и Чили состоится 15 ноября в Сочи.