Экс-защитник «Ростова» Иван Новосельцев высказался о ничьей сборной России против команды Перу (1:1) в товарищеской встрече.

Эпизод матча Россия — Перу globallookpress.com

«Игра смотрелась достаточно академично, не было экспрессии. Обычно, когда ты смотришь на свою сборную, хочется яркой игры, давления, причем соперники у нас не самые сильные. Ждешь, что мы будем доминировать по большей части. А вчера на первый взгляд казалось, что как будто бы Перу больше владеет какой‑то инициативой, чем мы. На мой взгляд, у них не было взаимодействий хороших, каких‑то координационных действий. Как будто бы не могли связать определенное количество передач, чтобы придержать мяч, как‑то построить атаку правильно. Мне не понравилось, скучно. Батракова, нынешнего лидера в РПЛ, вчера не хватало, не хватало того, как он играет в "Локомотиве". Может быть, с партнерами в сборной ему сложно сыграться. В любом случае это тоже показатель того, что наши лидеры в чемпионате, возможно, не будут лидерами в сборной и в европейских клубах. Надо расти и набираться уверенности.

Мне кажется, на матч с Чили будет более сильный состав. Может, просто ребята будут более заряженными, больше агрессии, динамики какой‑то. Матч с Перу смотрелся спокойным, с Чили надо добавить агрессии. В моменте с голом Перу удар был издалека, все спокойно дали между линиями принять мяч… Так бывает, когда от соперника не чувствуешь угрозы. Когда не чувствуешь угрозы, ты расслабляешься. Этого делать нельзя ни в коем случае. Карпин был недоволен, и думаю, была проведена эмоциональная работа, беседа. Ребята будут заряженными, и мы увидим совершенно другую игру», — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Следующий матч Россия проведет против Чили 15 ноября в Сочи.