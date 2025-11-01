Испанский тренер Габи Фернандес высказался о поведении и активности полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля в соцсетях.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Не думаю, что в нём есть что-то по-настоящему уникальное, но вне поля он ведёт себя куда заметнее, чем во время игры. Он действительно очень одарённый футболист, однако весь этот ажиотаж вокруг него сейчас скорее мешает, чем помогает.

На нём лежит серьёзная ответственность. Ему нужна поддержка и правильное руководство — тот, кто сможет направить, а не давить и критиковать», — приводит слова Габи Marca.

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль сыграл восемь матчей, в которых забил три гола и сделал пять ассистов.