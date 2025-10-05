Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 8-го тура Примеры против «Севильи» (1:4).

Педри — полузащитник «Барселоны» globallookpress.com

«Произошло много вещей, нам нужно быть критичными к себе. В первом тайме мы плохо и оборонялись, и атаковали. Необходимо улучшить многие аспекты, чтобы после паузы снова начать побеждать.

В первом тайме у нас не было ни интенсивности, ни выхода из обороны, мы не знали, что делать с мячом... Мы совсем не показали свой уровень.

Бывают моменты, которые решают исход матча. Можно не забить пенальти, но мы плохо сыграли на протяжении всей игры.

Отсутствие интенсивности было видно — мы проиграли все единоборства, поднимали линию, когда не нужно было этого делать, не знали, как выйти из-под прессинга...

Фол на Кунде (перед вторым голом "Севильи") я видел вблизи, и судья сказал мне, что это слишком мало для нарушения. А потом свистнул другое. Одно фиксирует, другое — нет», — сказал Педри Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 19-ю очками в активе. В следующей встрече «сине-гранатовые» сыграют против «Жироны» 18-го октября.