Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Олимпиакосом» (2:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Микель Артета globallookpress.com

«Очень рады победе и игре на ноль против трудного соперника. Считаю, что мы начали очень хорошо. "Мы забили гол, затем у нас было несколько отличных моментов, которые в Лиге чемпионов нужно реализовывать, иначе можно проиграть.

Игра была открытой. Давид Райя сделал отличный сейв, но надо сказать спасибо всем ребятам за эту игру", — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

"Арсенал" набрал 6 очков. Лондонская команда идет 5-й в таблице.