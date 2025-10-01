«ПСЖ» смог набрать 6 очков после двух матчей и расположился на третьем месте в турнирной таблице. В активе «Барселоны» 3 пункта и 16-я позиция.

Открыли счет в матче хозяева усилиями Феррана Торреса , но гостями сравняли счет благодаря голу Сенни Маюлу . Все решилось на 90-й минуте, когда точный удар Гонсалу Рамуша принес победу парижанам.

В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде победил «Барселону» со счетом 2:1.

