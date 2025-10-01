В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде победил «Барселону» со счетом 2:1.
Открыли счет в матче хозяева усилиями Феррана Торреса, но гостями сравняли счет благодаря голу Сенни Маюлу. Все решилось на 90-й минуте, когда точный удар Гонсалу Рамуша принес победу парижанам.
Результат матча
БарселонаБарселона1:2ПСЖПариж
1:0 Ферран Торрес 19' 1:1 Сенни Меюлю 38' 1:2 Гонсалу Рамуш 90'
Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Эрик Гарсия (Андреас Кристенсен 86'), Пау Кубарси, Жерар Мартин (Алекс Бальде 72'), Френки де Йонг, Даниэль Ольмо (Марк Касадо 72'), Педри (Марк Берналь 79'), Ламин Ямаль, Маркус Рашфорд (Роберт Левандовски 72'), Ферран Торрес
ПСЖ: Люка Шевалье, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Сенни Меюлю (Quentin Ndjantou 80'), Фабиан Руис (Гонсалу Рамуш 72'), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Ли Кан Ин 80'), Ибраим Мбайе (Лукас Эрнандес 65')
Жёлтые карточки: Френки де Йонг 32', Даниэль Ольмо 57', Марк Касадо 78', Ламин Ямаль 90+2' — Нуну Мендеш 44', Ашраф Хакими 88'
«ПСЖ» смог набрать 6 очков после двух матчей и расположился на третьем месте в турнирной таблице. В активе «Барселоны» 3 пункта и 16-я позиция.