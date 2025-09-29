Уругваец Федерико Вальверде сообщил, что готов играть за мадридский «Реал» на любой позиции, куда его определит тренерский штаб и никогда не отказывался выходить на поле правым латералем.

Федерико Вальверде globallookpress.com

«Не хотел бы, чтобы воспринимали меня как лгуна. Если тренеру хочется использовать на любой позиции — я не отказывался. Не так важно, кто просит: Анчелотти, Зидан или Алонсо. Я как игрок стартового состава делился обратной связью. Я никогда не отказывался быть правым латералем.

Для меня большая честь быть игроком стартового состава такой команды, как "Реал". Я всегда готов помогать команде и умереть за сокомандников», — сказал Вальверде «Чемпионату».

Завтра, 30 сентября, мадридский «Реал», испытывающий проблему с правым защитником, сыграет в гостях с казахстанским «Кайратом». По ходу прошлого сезона 27-летний Вальверде выходил несколько раз справа при Карло Анчелотти.