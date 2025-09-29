Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре армейской команды в нынешнем сезоне.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Все соскучились по тому, чтобы армейцы возглавляли наш чемпионат.  Давно хотелось, чтобы ЦСКА включился по-серьёзному в борьбу за первое место.  Очень положительно оцениваю их результат.  Конечно, ЦСКА будет тяжело удержаться на первом месте.  У того же "Спартака" и "Локомотива" очень хорошие и качественные замены, а у ЦСКА этой опции нет.

Будет тяжело разрываться сейчас и на Кубок.  Самое главное, чтобы у ЦСКА сохранился состав и они обошлись без травм.  Тогда какие-то серьёзные шансы на победу в Кубке России и РПЛ будут благоприятны для ЦСКА», — сказал Масалитин Чемпионату.

После 10-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 1-е место в таблице с 21 очком в активе.  В следующем поединке армейцы сыграют против «Локомотива» 1-го октября в рамках Кубка России.