Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре армейской команды в нынешнем сезоне.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Все соскучились по тому, чтобы армейцы возглавляли наш чемпионат. Давно хотелось, чтобы ЦСКА включился по-серьёзному в борьбу за первое место. Очень положительно оцениваю их результат. Конечно, ЦСКА будет тяжело удержаться на первом месте. У того же "Спартака" и "Локомотива" очень хорошие и качественные замены, а у ЦСКА этой опции нет.

Будет тяжело разрываться сейчас и на Кубок. Самое главное, чтобы у ЦСКА сохранился состав и они обошлись без травм. Тогда какие-то серьёзные шансы на победу в Кубке России и РПЛ будут благоприятны для ЦСКА», — сказал Масалитин Чемпионату.

После 10-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 1-е место в таблице с 21 очком в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Локомотива» 1-го октября в рамках Кубка России.