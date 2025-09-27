Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о сильных сторонах команды под руководством тренера Фабио Челестини.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Мы играем в атакующий, смелый футбол, который вынуждает соперников чаще подстраиваться под нас, обороняться и отбиваться. Мне очень нравится наша игра первым номером. В любой фазе, будь то оборона или атака, мы диктуем свой футбол, и нас боятся», — приводит слова Лукина сайт ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ с 18 очками после девяти матчей. Лидирует «Краснодар» с 19 очками.