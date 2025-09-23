Неймар: Расположить Рафинью на пятом месте — это слишком подло

Нападающийи сборной Бразилиивыразил недовольство пятым местом своего партнера по национальной командев голосовании за «Золотой мяч» 2025 года.

«Расположить Рафинью на пятом месте — это слишком подло», — написал Неймар в комментариях под постом бразильского комментатора Эдуардо Семблано в соцсети.

Победителем премии стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. Второе место занял молодежный таланты «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим стал Витинья из «ПСЖ», а на четвертом месте расположился Мохамед Салах из «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Рафинья провел за «Барселону» 57 матчей во всех турнирах, забив 34 гола и оформив 25 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также стал одним из лучших бомбардиров Лиги чемпионов, забив 13 голов.