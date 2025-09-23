ПерерывАдмирал — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Ярош «Адмирал» — ЦСКА: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 12:45
    • Агент Батракова сообщил, что футболист «Локомотива» отклонил предложение из Саудовской Аравии
  • 10:43
    • Директор по коммуникациям ЦСКА: Переговоры по Кузяеву были
  • 08:52
    • Аленичев допустил, что может вернуться в «Спартак»
  • 07:46
    • Доннарумма: Я хотел остаться в «ПСЖ»
  • 12:58
    • The Athletic: Нони Мадуэке пропустит около двух месяцев
    Все новости спорта

    Неймар: Расположить Рафинью на пятом месте — это слишком подло

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Барселона
    Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар выразил недовольство пятым местом своего партнера по национальной команде Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года.

    Рафинья Диас
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Рафинья Диас

    «Расположить Рафинью на пятом месте — это слишком подло», — написал Неймар в комментариях под постом бразильского комментатора Эдуардо Семблано в соцсети.

    Победителем премии стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. Второе место занял молодежный таланты «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим стал Витинья из «ПСЖ», а на четвертом месте расположился Мохамед Салах из «Ливерпуля».

    В прошлом сезоне Рафинья провел за «Барселону» 57 матчей во всех турнирах, забив 34 гола и оформив 25 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также стал одним из лучших бомбардиров Лиги чемпионов, забив 13 голов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» продолжит уверенно побеждать
  • «Леванте» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • СКА не потеряет очки на домашнем льду
  • СКА — Авангард. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Саутгемптон»?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры