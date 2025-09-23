«Барселона» продлит контракт с де Йонгом

в ближайшее время подпишет новое соглашение с полузащитником, сообщает издание Mundo Deportivo.

В настоящее время переговоры продвигаются очень успешно и стороны близки к продлению соглашения. По данным источника, контракт с 28-летним голландцем будет заключен на три года.

В составе «Барселоны» Де Йонг играет с 2019 года. Всего он провел за каталонцев 263 матча, в которых он забил 19 голов и сделал 23 ассиста. Его нынешнее соглашение истекает летом 2026 года. Сейчас хавбек оценивается на Transfermarkt в 45 млн евро.