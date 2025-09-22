ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевТакого шанса у Физиева больше не будет. Срыв боя с Оливейрой дорого обойдется «Атаману»
  • 12:50
    • КДК РФС может наказать «Краснодар» по итогам матча с «Зенитом»
  • 08:36
    • Мирра Андреева идет 5-й в обновленном рейтинге WTA, в топ-20 попали Александрова и Шнайдер
  • 13:59
    • «Реал Мадрид» вновь бойкотирует церемонию «Золотого мяча»
  • 13:48
    • Источник: Алексей Шпилевский не будет уволен руководством «Пари НН»
  • 11:26
    • Петросян прокомментировала победу на предолимпийском квалификационном турнире в Пекине
    Все новости спорта

    Тошич: Кисляк уже сейчас готов играть в Европе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Экс-полузащитник московского Зоран Тошич считает, что Матвею Кисляку по силам заиграть в сильнейших европейских чемпионатах, а Кириллу Глебову необходимо поиграть еще за армейцев.

    Матвей Кисляк
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Матвей Кисляк

    «Да, я слежу за талантливыми футболистами в ЦСКА. У них большое будущее не только в клубе, но и в сборной России. Кисляк и Глебов очень ярко себя проявили уже в прошлом сезоне. Надеюсь, что раскроются еще какие‑то таланты.

    Кисляк уже готов играть в Европе. У Глебова сейчас первый полноценный сезон РПЛ, но у него есть скорость и понимание игры, завершение, хорошая статистика. Нужно дальше развиваться», — сказал Тошич «Матч ТВ» на Кубке Легенд.

    Календарь и таблица РПЛ

    20-летний Кисляк второй сезон выступает в основном составе армейцев. В этом сезоне он сыграл за команду 12 матчей и забил два мяча. 19-летний Глебов в 11 играх отличился 4 раза и сделал 2 ассиста. В этом году оба дебютировали в составе сборной России.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у ЦСКА проблемы в Сочи?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Барыс» всеми силами будет цепляться за очки
  • Динамо Минск — Барыс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.68
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч ПСК — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры