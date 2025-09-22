Тошич: Кисляк уже сейчас готов играть в Европе

Экс-полузащитник московскогосчитает, чтопо силам заиграть в сильнейших европейских чемпионатах, анеобходимо поиграть еще за армейцев.

«Да, я слежу за талантливыми футболистами в ЦСКА. У них большое будущее не только в клубе, но и в сборной России. Кисляк и Глебов очень ярко себя проявили уже в прошлом сезоне. Надеюсь, что раскроются еще какие‑то таланты.

Кисляк уже готов играть в Европе. У Глебова сейчас первый полноценный сезон РПЛ, но у него есть скорость и понимание игры, завершение, хорошая статистика. Нужно дальше развиваться», — сказал Тошич «Матч ТВ» на Кубке Легенд.

20-летний Кисляк второй сезон выступает в основном составе армейцев. В этом сезоне он сыграл за команду 12 матчей и забил два мяча. 19-летний Глебов в 11 играх отличился 4 раза и сделал 2 ассиста. В этом году оба дебютировали в составе сборной России.