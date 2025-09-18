Непомнящий: Кисляк напоминает мне молодого Семака

Известный советский и российский тренерсчитает полузащитника ЦСКАочень похожим на молодогокоторый играл 10 сезонов за армейцев.

«Кисляк мне очень нравится, очень! Он взрослый не по годам. Помню Семака в двадцатилетнем возрасте, когда он играл в ЦСКА и был капитаном. Хотелось бы, чтобы Кисляк как можно дольше был у нас.

Я за то, чтобы молодые футболисты играли в России и мы их видели. Многие говорят, что надо быстрее ехать в Европу, но мне хотелось бы, чтобы мы видели незабываемую роль наших молодых игроков», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

20-летний Кисляк является воспитанником ЦСКА, второй сезон играет в основном составе армейцев. В этом сезоне дебютировал в сборной России.

Сергей Семак выступал за ЦСКА с 1994 по 2024 год. Сейчас он главный тренер «Зенита».