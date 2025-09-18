ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей КудашовС вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • 12:51
    • Кузяев может вернуться в РПЛ
  • 16:44
    • Sport24: Кузяев может вернуться в «Ахмат»
  • 12:59
    • Станковичу грозит четырехматчевая дисквалификация
  • 11:38
    • Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
  • 10:54
    • Месси может продлить контракт с «Интер Майами»
    Все новости спорта

    Непомнящий: Кисляк напоминает мне молодого Семака

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий считает полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка очень похожим на молодого Сергея Семака, который играл 10 сезонов за армейцев.

    Матвей Кисляк
    Матвей Кисляк
    Матвей Кисляк

    «Кисляк мне очень нравится, очень! Он взрослый не по годам. Помню Семака в двадцатилетнем возрасте, когда он играл в ЦСКА и был капитаном. Хотелось бы, чтобы Кисляк как можно дольше был у нас.

    Я за то, чтобы молодые футболисты играли в России и мы их видели. Многие говорят, что надо быстрее ехать в Европу, но мне хотелось бы, чтобы мы видели незабываемую роль наших молодых игроков», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    20-летний Кисляк является воспитанником ЦСКА, второй сезон играет в основном составе армейцев. В этом сезоне дебютировал в сборной России.

    Сергей Семак выступал за ЦСКА с 1994 по 2024 год. Сейчас он главный тренер «Зенита».

