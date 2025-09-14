«Аталанта» разгромила «Лечче», «Пиза» проиграла «Удинезе»

Шарль де Кетеларе Фото: globallookpress.com
«Аталанта» не имела никаких проблем в матче с «Лечче» — 4:1.
На 37-й минуте счет открыл центральный защитник Джоржио Скальвини. После перерыва в составе бергамасков забивали Шарль де Кетеларе (51-я, 73-я) и Никола Залевский (70-я).
Гол престижа в составе гостей на 82-й минуте забил Конан Ндри.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Лечче 4:1
Голы: 1:0 Джорджио Скальвини (37'), 2:0 Шарль Де Кетеларе (51'), 3:0 Никола Залевский (70'), 4:0 Шарль Де Кетеларе (73'), 4:1 Конан Н’Дри (82') Аталанта: Марко Карнесекки, Джорджио Скальвини, Исак Хин, Одилон Коссуну, Рауль Белланова, Мартен де Рон (Юнус Муса, 76'), Марио Пашалич (Марко Брешианини, 59'), Никола Залевский (Лоренцо Бернаскони, 85'), Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич, 75'), Камал Дин Сулемана (Дэниел Мальдини, 75'), Никола Крстович Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Джамиль Зиберт (Тьягу Габриел, 79'), Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали, Алеш Сала (Конан Н’Дри, 60'), Киалонда Гаспар, Риккардо Соттиль (Сантьяго Пьеротти, 59'), Никола Штулич (Франческо Камарда, 71'), Тете Моренте, Owen Kouassi
В параллельной игре «Пиза» уступила на своем поле «Удинезе» — 0:1.
Единственный гол в матче забил на 14-й минуте Икер Браво.
Футбол. Италия. Серия А
Пиза — Удинезе 0:1
Гол: 0:1 Икер Браво (14') Пиза: Адриан Шемпер, Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Идрисса Туре, Эбенезер Акинсанмиро, Михел Эбишер (Габриэле Пиччинини, 86'), Маттео Трамони (Калвин Стенгс, 86'), Стефано Морео (M'Bala Nzola, 46'), Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi, Samuele Angori (Мехди Лери, 46'), Henrik Meister Удинезе: Рэзван Сава, Кингсли Эхизибуэ, Умар Соле, Томас Кристенсен, Николо Бертола (Саба Гогличидзе, 75'), Ассан Камара (Джордан Земура, 75'), Якуб Пётровский (Ойер Саррага, 60'), Йеспер Карлстрём, Артюр Атта, Кинан Дэвис (Адам Букса, 61'), Икер Браво (Николо Дзаньоло, 61') Предупреждения: Антонио Караччоло (13'), Ассан Камара (18'), Йеспер Карлстрём (90 + 3')