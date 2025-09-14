«Аталанта» разгромила «Лечче», «Пиза» проиграла «Удинезе»

Подошли к концу два матча 3-го тура итальянской Серии А.

«Аталанта» не имела никаких проблем в матче с «Лечче» — 4:1.

На 37-й минуте счет открыл центральный защитник Джоржио Скальвини. После перерыва в составе бергамасков забивали Шарль де Кетеларе (51-я, 73-я) и Никола Залевский (70-я).

Гол престижа в составе гостей на 82-й минуте забил Конан Ндри.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Лечче 4:1 Голы: 1:0 Джорджио Скальвини (37'), 2:0 Шарль Де Кетеларе (51'), 3:0 Никола Залевский (70'), 4:0 Шарль Де Кетеларе (73'), 4:1 Конан Н’Дри (82') Аталанта: Марко Карнесекки, Джорджио Скальвини, Исак Хин, Одилон Коссуну, Рауль Белланова, Мартен де Рон (Юнус Муса, 76'), Марио Пашалич (Марко Брешианини, 59'), Никола Залевский (Лоренцо Бернаскони, 85'), Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич, 75'), Камал Дин Сулемана (Дэниел Мальдини, 75'), Никола Крстович Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Джамиль Зиберт (Тьягу Габриел, 79'), Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали, Алеш Сала (Конан Н’Дри, 60'), Киалонда Гаспар, Риккардо Соттиль (Сантьяго Пьеротти, 59'), Никола Штулич (Франческо Камарда, 71'), Тете Моренте, Owen Kouassi

В параллельной игре «Пиза» уступила на своем поле «Удинезе» — 0:1.

Единственный гол в матче забил на 14-й минуте Икер Браво.