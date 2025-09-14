2-й таймБарселона — ВаленсияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран Торрес«Барселона» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 23:53
    • «Барселона» разнесла «Валенсию»
  • 23:46
    • Гол Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»
  • 23:07
    • Германия выиграла Евробаскет, победив в финале Турцию
    Все новости спорта

    «Барселона» разнесла «Валенсию»

    «Барселона» — «Валенсия»: счет матча 6:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Барселона Валенсия
    В матче четвертого тура испанской Примеры «Барселона» разгромила «Валенсию» со счетом 6:0.

    Рафинья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафинья

    В этой игре было сразу три дубля. Их авторами стали Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовский.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Барселона — Валенсия 6:0
    Голы: 1:0 Фермин Лопес (29'), 2:0 Рафаэл Диас (54'), 3:0 Фермин Лопес (56'), 4:0 Рафаэл Диас (66'), 5:0 Роберт Левандовски (76'), 6:0 Роберт Левандовски (86') Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Жерар Мартин (Jofre Torrents, 75'), Марк Касадо, Руни Барджи (Рафаэл Диас, 46'), Фермин Лопес, Педри (Марк Берналь, 81'), Маркус Рашфорд (Даниэль Ольмо, 68'), Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 68') Валенсия: Диего Лопес (Луис Риоха, 57'), Хулен Агирресабала, Хосе Луис Гайя, Хосе Копете, Муктар Дьякаби (Тьерри Корреа, 65'), Сесар Таррега, Димитри Фулкье, Батист Сантамария, Уго Дуро (Лукас Бельтран, 77'), Арно Данжума (Ларджи Рамазани, 57'), Хави Герра (Филип Угринич, 57') Предупреждения: Муктар Дьякаби (41'), Фикайо Томори (18'), Алексис Салемакерс (45'), Хуан Миранда (74'), Мануэль Санчес (90 + 2'), Натан (90 + 4')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Барселоне» набрать 10 очков и подняться на второе место в турнирной таблице, «Валенсия» (4) — 15-я.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» справится с давлением динамовцев
  • «Барыс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Эспаньол» продолжит побеждать?!
  • «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Автомобилист» проведет еще одну результативную игру
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Байя — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Буассон — Ен У Ку
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Зигемунд — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры