«Барселона» разнесла «Валенсию»

В матче четвертого тура испанской Примерыразгромиласо счетом 6:0.

В этой игре было сразу три дубля. Их авторами стали Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовский.

Футбол. Испания. Ла Лига Барселона — Валенсия 6:0 Голы: 1:0 Фермин Лопес (29'), 2:0 Рафаэл Диас (54'), 3:0 Фермин Лопес (56'), 4:0 Рафаэл Диас (66'), 5:0 Роберт Левандовски (76'), 6:0 Роберт Левандовски (86') Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Жерар Мартин (Jofre Torrents, 75'), Марк Касадо, Руни Барджи (Рафаэл Диас, 46'), Фермин Лопес, Педри (Марк Берналь, 81'), Маркус Рашфорд (Даниэль Ольмо, 68'), Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 68') Валенсия: Диего Лопес (Луис Риоха, 57'), Хулен Агирресабала, Хосе Луис Гайя, Хосе Копете, Муктар Дьякаби (Тьерри Корреа, 65'), Сесар Таррега, Димитри Фулкье, Батист Сантамария, Уго Дуро (Лукас Бельтран, 77'), Арно Данжума (Ларджи Рамазани, 57'), Хави Герра (Филип Угринич, 57') Предупреждения: Муктар Дьякаби (41'), Фикайо Томори (18'), Алексис Салемакерс (45'), Хуан Миранда (74'), Мануэль Санчес (90 + 2'), Натан (90 + 4')

Победа позволила «Барселоне» набрать 10 очков и подняться на второе место в турнирной таблице, «Валенсия» (4) — 15-я.