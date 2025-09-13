ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
    Зидан готов возглавить сборную Франции

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Франции Футбол Франции
    Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готовится вернуться в футбол в качестве наставника сборной Франции, сообщает El Nacional.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    По данным издания, Федерация футбола Франции уже достигла с ним принципиальной договорённости. Действующий тренер национальной команды Дидье Дешам продолжит работу до завершения чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, после чего уступит место Зидану.

    В период своего перерыва в тренерской деятельности Зидан отклонил множество предложений от клубов, так как изначально был нацелен исключительно на работу с французской сборной.

    В качестве наставника «Реала» он завоевал ряд трофеев, включая три подряд Кубка Лиги чемпионов.

