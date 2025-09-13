Зидан готов возглавить сборную Франции

Экс-главный тренер мадридскогоготовится вернуться в футбол в качестве наставника сборной Франции, сообщает El Nacional

По данным издания, Федерация футбола Франции уже достигла с ним принципиальной договорённости. Действующий тренер национальной команды Дидье Дешам продолжит работу до завершения чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, после чего уступит место Зидану.

В период своего перерыва в тренерской деятельности Зидан отклонил множество предложений от клубов, так как изначально был нацелен исключительно на работу с французской сборной.

В качестве наставника «Реала» он завоевал ряд трофеев, включая три подряд Кубка Лиги чемпионов.