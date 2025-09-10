1-й период Ак Барс — АвтомобилистОнлайн
    Никита Лямкин«Ак Барс» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:30
    • Луиш Нани сыграет за медийную команду «Альфа-Банка»
  • 15:44
    • «Сочи» намерен побороться за форварда «Леганеса» Мигеля Де ла Фуэнте
  • 14:42
    • «Спорт-Экспресс»: Бителло заключил новый контракт с московским «Динамо»
  • 14:25
    • «Аль-Хиляль» отказал ЦСКА в трансфере нападающего Маркоса Леонардо
  • 13:37
    • Источник: Нападающего «Ювентуса» Милика предложили российскому клубу
    «Череповец» и «Кубань Холдинг» благодаря гостевым победам вышли в 4-й раунд Кубка России

    Завершились два матча 3-го раунда Пути регионов Кубка России.

    ФК «Череповец»
    ФК «Череповец»

    «Череповец» в гостях одолел «Луки-Энергию» со счетом 4:2.

    Голами в составе победителей отличились Илья Анциферов, Радий Ямлиханов, Сергей Копылов и Никита Пичугин. У хозяев отметились голами Евгений Бутаков и Николай Эджибия.

    Футбол. Россия. Кубок
    Луки-Энергия — Череповец 2:4
    Голы: 1:0 Butakov E. (23'), 1:1 Antsiferov I. (43'), 1:2 Yamlikhanov R. (55'), 1:3 Kopylov S. (66'), 2:3 Ejibia N. (78'), 2:4 Pichugin N. (83')

    В Пятигорске «Кубань Холдинг» обыграл местный «Машук-КМВ» — 3:0.

    Забитые мячи на счету Ионафана Сапожникова, Ильи Захарова и Дмитрия Карташова.

    Футбол. Россия. Кубок
    Машук-КМВ — Кубань Холдинг 0:3
    Голы: 0:1 Sapozhnikov I. (14'), 0:2 Zakharov I. (21'), 0:3 Kartashov D. (65') Удаление: Saidov A. (40')

    На следующей стадии «Череповец» и «Кубань Холдинг» сыграют против клубов Первой лиги.

