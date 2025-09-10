«Череповец» и «Кубань Холдинг» благодаря гостевым победам вышли в 4-й раунд Кубка России

Завершились два матча 3-го раунда Пути регионов Кубка России.

«Череповец» в гостях одолел «Луки-Энергию» со счетом 4:2.

Голами в составе победителей отличились Илья Анциферов, Радий Ямлиханов, Сергей Копылов и Никита Пичугин. У хозяев отметились голами Евгений Бутаков и Николай Эджибия.

Футбол. Россия. Кубок Луки-Энергия — Череповец 2:4 Голы: 1:0 Butakov E. (23'), 1:1 Antsiferov I. (43'), 1:2 Yamlikhanov R. (55'), 1:3 Kopylov S. (66'), 2:3 Ejibia N. (78'), 2:4 Pichugin N. (83')

В Пятигорске «Кубань Холдинг» обыграл местный «Машук-КМВ» — 3:0.

Забитые мячи на счету Ионафана Сапожникова, Ильи Захарова и Дмитрия Карташова.

Футбол. Россия. Кубок Машук-КМВ — Кубань Холдинг 0:3 Голы: 0:1 Sapozhnikov I. (14'), 0:2 Zakharov I. (21'), 0:3 Kartashov D. (65') Удаление: Saidov A. (40')

На следующей стадии «Череповец» и «Кубань Холдинг» сыграют против клубов Первой лиги.