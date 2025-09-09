ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Трансферный дайджест. 2 — 8 сентября
  • 23:51
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
  • 23:43
    • Хорватия разгромила Черногорию в матче квалификации ЧМ-2026
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
    Кейн: Нам нравится то направление, в котором движется сборная Англии

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Англии Футбол Англии
    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что национальная команда еще не показала свои лучшие качества.

    Гарри Кейн — нападающий сборной Англии
    Гарри Кейн — нападающий сборной Англии

    Сегодня, 9-го сентября сборная Англии сыграет против Сербии в 6-м туре группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Начало игры — в 21:45 по мск.

    «Он (Томас Тухель) стремится быть храбрым, старается научить нас подходить к любой игре с любым соперником с нужной энергией. (Это проявляется в том,) как мы прессингуем и держим мяч. Едва ли прошедшие матчи были достаточно простыми, чтобы продемонстрировать это всё в полной мере.

    Мы ещё не показали свои лучшие качества, есть отсутствующие игроки, которые важны для коллектива. Джуд (Беллингем) не может нам помочь, Букайо (Сака) тоже, Джон (Стоунз) был с нами в течение некоторого времени — это очень важные для нас футболисты в плане того, что мы пытаемся создать. Но это даёт другим игрокам шанс проявить себя.

  • 06/09/2025

    • Но, возможно, в ближайшем матче мы сможем стать лучшей версией себя, показав то, что хочет видеть тренер. Именно это мы и пытаемся делать в каждой игре. Он даёт нам понять, что доволен нашей работой. А нам нравится то направление, в котором мы движемся», — приводит слова Кейна Sky Sports.

    После 5-и туров в квалификации ЧМ-2026 (группа К) сборная Англии занимает 1-е место с 12-ю очками в активе.

