Кейн: Нам нравится то направление, в котором движется сборная Англии

Нападающий сборнойзаявил, что национальная команда еще не показала свои лучшие качества.

Сегодня, 9-го сентября сборная Англии сыграет против Сербии в 6-м туре группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Начало игры — в 21:45 по мск.

«Он (Томас Тухель) стремится быть храбрым, старается научить нас подходить к любой игре с любым соперником с нужной энергией. (Это проявляется в том,) как мы прессингуем и держим мяч. Едва ли прошедшие матчи были достаточно простыми, чтобы продемонстрировать это всё в полной мере.

Мы ещё не показали свои лучшие качества, есть отсутствующие игроки, которые важны для коллектива. Джуд (Беллингем) не может нам помочь, Букайо (Сака) тоже, Джон (Стоунз) был с нами в течение некоторого времени — это очень важные для нас футболисты в плане того, что мы пытаемся создать. Но это даёт другим игрокам шанс проявить себя.

Но, возможно, в ближайшем матче мы сможем стать лучшей версией себя, показав то, что хочет видеть тренер. Именно это мы и пытаемся делать в каждой игре. Он даёт нам понять, что доволен нашей работой. А нам нравится то направление, в котором мы движемся», — приводит слова Кейна Sky Sports.

После 5-и туров в квалификации ЧМ-2026 (группа К) сборная Англии занимает 1-е место с 12-ю очками в активе.