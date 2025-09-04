Казахстан — Уэльс. Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 4 сентября, сборная Казахстана примет Уэльс в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры

8' Неко Уильямс отдает на Бреннана Джонсона — навес в штрафную Казахстана и мяч выбит на угловой.

7' Уэльс пытается сбить атакующий ритм хозяев: защитники неспеша перекатывают мяч вдоль центральной линии поля.

6' Темирлан Анарбеков начинает новую атаку Казахстана, мяч летит в центр поля на Максима Самородова.

5' Навес в штрафную площадь Уэльса от Яна Вороговского, отскок мяча и первый угловой в матче — Казахстан получил право на корнер.

4' Неко Уильямс попытался прострелить справа вдоль ворот, но Темирлан Анарбеков уверенно поймал мяч в руки.

3' Дилан Лоулор начинает атаку «валлийцев» правым флангом, пока без обостряющих передач.

2' Уэльс с первых секунд берет мяч под свой контроль и переходит в позиционную атаку.

1' Раздается свисток арбитра! Матч Казахстан — Уэльс начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Астана-Арена». Матч скоро начнется!

16:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:45 Главным арбитром встречи назначен Алехандро Хосе Эрнандес из Испании.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Астане на стадионе «Астана-Арена», который вмещает 30 000 зрителей.

Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Казахстана и Уэльса. Комментировать для вас эту встречу буду я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Казахстан: Анарбеков Темирлан, Касым Алибек, Малый Сергей, Алип Нуралы, Каиров Багдат, Оразов Рамазан, Касабулат Дамир, Вороговский Ян, Сатпаев Дастан, Кенжебек Галымжан, Самородов Максим.

Уэльс: Дарлоу Карл, Мефам Крис, Дэвис Бен, Лоулор Дилан, Томас Сорба, Каллен Лиэм, Шихан Джош, Уилсон Гарри, Уильямс Неко, Джонсон Бреннан, Мур Киффер.

Казахстан

Казахстан неудачно провел стартовый этап отборочного цикла Чемпионата мира 2026, в первом туре уступив Уэльсу (3:1). Дальше была выездная победа над явным аутсайдером группы Лихтенштейном (0:2). В третьем матче на своем поле казахи не смогли справится с Северной Македонией и уступили с минимальным счетом 0:1. В итоге сборная Казахстана расположилась только на 4-м месте в турнирной таблице с тремя набранными очками.

Между официальными матчами Казахстан успел провести еще один товарищеский — он состоялся в июне против сборной Беларуси. В той встрече соперник оказался сильнее (1:4).

Уэльс

Уэльс пока идет вторым в своей группе, отставая от лидирующих македонцев на одно очко — с ними валлийцы во втором туре сыграли вничью (1:1). Кроме победы над Казахстаном, Уэльс выиграл еще у Лихтенштейна (3:0), но в последней игре оказался слабее бельгийцев (3:4).

В случае победы в предстоящей игре, Уэльс минимум на три дня возглавит турнирную таблицу группы J, так как Северная Македония свой ближайший матч проведет только седьмого сентября.

Личные встречи

Между собой соперники играли всего один раз — в рамках нынешней квалификации к Чемпионату мира 2026. Дома Уэльс принимал Казахстан и обыграл его со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Дэниел Джеймс, Бен Дэвис и Рабби Матондо, у Казахстана единственный гол на счету Асхата Тагыбергена, который забил с пенальти.

