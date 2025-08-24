Во втором туре английской Премьер-лигипримет. Поединок состоится на стадион «Крэйвен Коттедж» в 18:30 по мск.

«Фулхэм» разжился первыми баллами в новом сезоне. Клуб сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Это лишь вторая победа «дачников» в последних пяти играх АПЛ. Посмотрим, удастся ли им и дальше улучшать свою статистику.

МЮ приехал в Лондон злой после поражения от «Арсенала». Причем команда Рубена Аморима смотрелась куда лучше соперника и вполне имела шансы на то, чтобы добыть 3 очка. «Манкунианцы» явно приехали за тремя очками.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров на матч: 3.55 на победу «Фулхэма», 3.55 на ничью, 2.15 на победу «Ман Юнайтед».

Эксперты LiveSport рассказали в своем прогнозе, на кого стоит делать ставку в предстоящем матче.

Искусственный интеллект неожиданно предсказал разгром «Ман Юнайтед» со счетом 0:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.