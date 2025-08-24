ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эберечи ЭзеДомой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор»
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 16:29
    • Джонатан Роу перешел в «Болонью» из «Марселя»
  • 15:18
    • Арсен Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад»
  • 13:46
    • Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца»
  • 13:17
    • Неймар рискует пропустить матчи сборной Бразилии
    Все новости спорта

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Фулхэм Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Во втором туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Поединок состоится на стадион «Крэйвен Коттедж» в 18:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Фулхэм» разжился первыми баллами в новом сезоне. Клуб сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Это лишь вторая победа «дачников» в последних пяти играх АПЛ. Посмотрим, удастся ли им и дальше улучшать свою статистику.

    МЮ приехал в Лондон злой после поражения от «Арсенала». Причем команда Рубена Аморима смотрелась куда лучше соперника и вполне имела шансы на то, чтобы добыть 3 очка. «Манкунианцы» явно приехали за тремя очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров на матч: 3.55 на победу «Фулхэма», 3.55 на ничью, 2.15 на победу «Ман Юнайтед».

    • Эксперты LiveSport рассказали в своем прогнозе, на кого стоит делать ставку в предстоящем матче.

    • Искусственный интеллект неожиданно предсказал разгром «Ман Юнайтед» со счетом 0:3.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» не испытает проблем с «Овьедо»?
  • «Овьедо» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Армейцы не оставят шансов тольяттинцам?
  • ЦСКА — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Манчестер Юнайтед» смотрится предпочтительнее
  • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Овьедо — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Букша — Лью
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры