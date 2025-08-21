Ерохин: Назад смотреть не имеет смысла, только в плане работы над ошибками

Полузащитниквысказался о неудачном начале сезона для его команды.

«Причина? Сложно сказать. Думаю, те комментарии, которые давал тренерский штаб ранее после матчей, их достаточно. Сейчас мы должны думать о следующей игре. Работать, чтобы набирать те очки, которые мы должны набирать для борьбы за первое место. Назад смотреть не имеет смысла, только в плане работы над ошибками. А так, нужно двигаться вперед и стараться набирать свои очки.

Новички? Достаточно комфортно уже себя в коллективе чувствуют. О городе всегда положительно говорят все, кто приезжает сюда. Смотреть какие-то фотографии — одно, а когда приезжаешь — совсем другое. Приятные впечатления у них о городе, в котором поддерживают одну команду. Жерсон и Вега включены в процесс и могут приносить пользу Зениту», — цитирует Ерохина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» располагается только на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.