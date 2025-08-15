Рубенс: Карпин — отличный специалист

Футболист московскоговысказался по поводу работы с новым главным тренером клуба

«В команде новый тренер, поэтому нужно привыкнуть ко всему, в том числе к стилю игры. И бывает, что адаптация проходит быстро, а иногда все затягивается. Но уже сейчас могу сказать, что Карпин — отличный специалист. И если команда будет делать все, что он скажет, то мы добьемся результата. Думаю, в этом сезоне "Динамо" может побороться за чемпионство. Но для этого нам нужно улучшить качество игры», — приводит слова Рубенса «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

17 августа «Динамо» примет ЦСКА на своем поле в рамках матча 5-го тура РПЛ. Начало — в 18:00 по московскому времени.