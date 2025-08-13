13 августаразыграют Суперкубок УЕФА. Матч стартует в 22:00 по мск.

ПСЖ сыграет на правах победителя Лиги чемпионов. Клуб впервые в своей истории выиграл этот трофей. Парижане выступят в третьем за полгода финале. Ранее команда Луиса Энрике сыграла в финале клубного ЧМ, где уступила «Челси».

«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы. Результат спас сезон «шпор». Они провалились в АПЛ, но благодаря победе в ЛЕ смогли обеспечить себе место в еврокубках на новый сезон. Стоит отметить, что недавно лондонский клуб крупно проиграл «Баварии» (0:4) в товарищеском матче.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.43 на победу ПСЖ, 7.20 на победу «Тоттенхэма», 1.23 и 4.30 на победу команд в Суперкубке.

Эксперты LiveSport считают, что ПСЖ имеет хорошие шансы на успех.

Искусственный интеллект уверен в победе ПСЖ со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.