1-й таймПСЖ — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Витинья«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:40
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
    Все новости спорта

    ПСЖ — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Тоттенхэм
    13 августа ПСЖ и «Тоттенхэм» разыграют Суперкубок УЕФА. Матч стартует в 22:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    ПСЖ сыграет на правах победителя Лиги чемпионов. Клуб впервые в своей истории выиграл этот трофей. Парижане выступят в третьем за полгода финале. Ранее команда Луиса Энрике сыграла в финале клубного ЧМ, где уступила «Челси».

    «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы. Результат спас сезон «шпор». Они провалились в АПЛ, но благодаря победе в ЛЕ смогли обеспечить себе место в еврокубках на новый сезон. Стоит отметить, что недавно лондонский клуб крупно проиграл «Баварии» (0:4) в товарищеском матче.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 1.43 на победу ПСЖ, 7.20 на победу «Тоттенхэма», 1.23 и 4.30 на победу команд в Суперкубке.

    • Эксперты LiveSport считают, что ПСЖ имеет хорошие шансы на успех.

    • Искусственный интеллект уверен в победе ПСЖ со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
  • ПСЖ — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Лозанна» нанесёт новое поражение казахам?
  • «Астана» — «Лозанна». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Клаксвик» продлит беспроигрышную серию?
  • «Неман» — «Клаксвик». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Неман — Клаксвик
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноа — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Легия — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Паолини — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брейдаблик — Зриньски
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры