    Леонид Трахтенберг: Черчесов не пришёл бы в команду, чтобы просто сохранить место в РПЛ
  • 11:22
    • Забарный стал игроком «ПСЖ»
  • 10:43
    • Марадишвили перешел из «Локомотива» в «Акрон»
  • 09:23
    • Сперцян согласился на переход в «Саутгемптон»
  • 08:23
    • Синнер пробился в 4-й круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 13:18
    • Пеп Гвардиола настаивает на трансфере Родриго из мадридского «Реала»
    Забарный стал игроком «ПСЖ»

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Борнмут Трансферы
    «ПСЖ» официально подтвердил трансфер украинского защитника Ильи Забарного. Футболист перебрался во французский клуб из английского «Борнмута» и подписал контракт до 2030 года.

    Илья Забарный
    Илья Забарный

    Накануне Забарный успешно прошел медосмотр. По информации СМИ, сумма сделки составила €63 млн, ещё до €3 млн могут быть выплачены «Борнмуту» в виде бонусов. Ранее, в январе 2023 года, английский клуб заплатил за игрока киевскому «Динамо» €22,7 млн.

    До этого в прессе сообщалось, что из-за перехода Забарного в «ПСЖ» клуб может покинуть голкипер Матвей Сафонов. В руководстве якобы опасаются, что совместное пребывание российского и украинского игроков в раздевалке может негативно сказаться на атмосфере внутри команды.

