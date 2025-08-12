Забарный стал игроком «ПСЖ»

официально подтвердил трансфер украинского защитника. Футболист перебрался во французский клуб из английскогои подписал контракт до 2030 года.

Накануне Забарный успешно прошел медосмотр. По информации СМИ, сумма сделки составила €63 млн, ещё до €3 млн могут быть выплачены «Борнмуту» в виде бонусов. Ранее, в январе 2023 года, английский клуб заплатил за игрока киевскому «Динамо» €22,7 млн.

До этого в прессе сообщалось, что из-за перехода Забарного в «ПСЖ» клуб может покинуть голкипер Матвей Сафонов. В руководстве якобы опасаются, что совместное пребывание российского и украинского игроков в раздевалке может негативно сказаться на атмосфере внутри команды.