12 августа состоится товарищеский матч. Старт поединка в 20:00 по мск.

Команда Хаби Алонсо проведет первую игру после клубного чемпионата мира. Это возможность немного размяться перед стартом сезоне в Примере.

«Тироль» в прошлом сезоне боролся за выживание. Хоть он и выиграл стартовые поединки нового сезона, для «Реала» клуб не является равным соперником. Так что хозяев сегодня ждет настоящее испытание.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Ставки букмекеры принимают с коэффициентами 16.5 и 1.08 соответственно.

Эксперты LiveSport ждут от «Реала» уверенных действия уже с первых минут. Ставки на матч доступны в прогнозе.

Прогноз ИИ: победа «Реала» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тироль» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.