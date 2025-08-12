Команда Хаби Алонсо проведет первую игру после клубного чемпионата мира. Это возможность немного размяться перед стартом сезоне в Примере.
«Тироль» в прошлом сезоне боролся за выживание. Хоть он и выиграл стартовые поединки нового сезона, для «Реала» клуб не является равным соперником. Так что хозяев сегодня ждет настоящее испытание.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Ставки букмекеры принимают с коэффициентами 16.5 и 1.08 соответственно.
- Эксперты LiveSport ждут от «Реала» уверенных действия уже с первых минут. Ставки на матч доступны в прогнозе.
- Прогноз ИИ: победа «Реала» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тироль» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.