    Агент Антона Миранчука прокомментировал будущее полузащитника в «Сьоне»

    Футбол Футбол России Сьон Трансферы
    Российский полузащитник Антон Миранчук провел в запасе два последних матча «Сьона» в чемпионате Швейцарии — против «Лугано» (4:0) и «Янг Бойз» (0:0).

    Антон Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Миранчук

    Как прокомментировал агент игрока Владимир Кузьмичев, это не связано с возможным уходом футболиста из клуба.

    «Я бы не связывал это с тем, что может случиться какой‑то переход. Скорее, это просто решение тренерского штаба. Они посчитали, что на данный момент другие ребята выглядят получше. Я думаю так», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

    Миранчук стал игроком «Сьона» в сентябре 2024 года и в минувшем сезоне провёл 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

