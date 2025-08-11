Агент Антона Миранчука прокомментировал будущее полузащитника в «Сьоне»

Российский полузащитникпровел в запасе два последних матчав чемпионате Швейцарии — против(4:0) и(0:0).

Как прокомментировал агент игрока Владимир Кузьмичев, это не связано с возможным уходом футболиста из клуба.

«Я бы не связывал это с тем, что может случиться какой‑то переход. Скорее, это просто решение тренерского штаба. Они посчитали, что на данный момент другие ребята выглядят получше. Я думаю так», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

Миранчук стал игроком «Сьона» в сентябре 2024 года и в минувшем сезоне провёл 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.