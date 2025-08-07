Вермант принёс «Брюгге» важнейшую победу в Зальцбурге: Миньоле — снова герой

Начало встречи вышло трудным для гостей: хозяева сразу пошли в высокий прессинг, заставляя защитников и опорных игроков «Брюгге» ошибаться. Особенно активно действовали Вертессен и Кьергор, создавая моменты, но не хватало точности в завершении. На 11-й минуте Кьергор бил в касание — и уже тогда пришлось вступать в игру Миньоле, который вытащил мяч из угла.
«Брюгге» долго не мог перейти центр поля с мячом. Первая угроза от гостей возникла только на 35-й минуте — после фланговой подачи Мейера удар Ветлесена был заблокирован, а попытка Вермантa — остановлена вратарём Александером Шлагером.
К перерыву «Брюгге» так и не смог включиться в ритм. Много брака в передачах, потери на ровном месте, низкий темп — всё это не позволяло рассчитывать на голевые шансы. И всё же один эпизод на фланге в концовке тайма дал надежду: пас Онидики — скидка Сейса — удар Верманта, снова отбитый Шлагером.
Вермант решает — и Миньоле спасает
Во втором тайме рисунок игры изменился. «Брюгге» стал чаще владеть мячом, выше поднимались фланги, активнее включались в атаку Ванакен и Цолис. На 60-й минуте Рейс пробивал из-за пределов штрафной — вратарь справился. А через десять минут уже Цолис обыграл соперника и с острого угла проверил реакцию Шлагера — тот снова оказался на месте.
Но гол, как оказалось, был всё ближе. На 75-й минуте прорыв по левому флангу завершился точной подачей Мейера — и Ромео Вермант оказался первым на мяче. Классическая работа центрфорварда: рывок на ближнюю штангу, мягкое и точное касание — 1:0. Всё просто и эффективно.
Оставшееся время «Зальцбург» провёл в атаке. Ратков, Нене, Байду — один за другим били по воротам, но их ждала преграда по имени Симон Миньоле. Опытный голкипер сделал четыре сейва за пять минут и стал главным героем концовки.
На кону — битва с «Рейнджерс»
Ответный матч пройдёт на следующей неделе на стадионе «Ян Брейдел». Победитель пары, скорее всего, сыграет в решающем раунде плей-офф с «Рейнджерс», обыгравшими «Викторию Пльзень» 3:0. Но сначала — ещё одна встреча с неудобным и напористым «Зальцбургом».
Пока же «Брюгге» уносит из Австрии минимальную, но весомую победу — с сухим счётом, с голом нападающего и с блестящей игрой вратаря. Именно такой прагматизм может вывести команду в главный турнир Европы.