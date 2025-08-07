Вермант принёс «Брюгге» важнейшую победу в Зальцбурге: Миньоле — снова герой

Путь «Брюгге» к групповому этапу Лиги чемпионов остаётся открытым — пусть и дался этот шаг не без труда. Команда Ники Хайена добыла гостевую победу над «РБ Зальцбург» со счётом 1:0, выстояв под высоким прессингом, выждав момент — и снова положившись на опыт Симона Миньоле в концовке.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Зальцбург — Брюгге 0:1 Гол: 0:1 Ромео Вермант (75') Зальцбург: Александр Шлагер, Штефан Ляйнер, Kouakou Joane Gadou, Якоб Расмуссен, Мадс Бидструп, Сумаила Диабате, Мауритс Кергор (Kerim Alajbegovic, 65'), Сота Китано (Петар Ратков, 76'), Йорбе Вертессен (Эдмунд Байду, 65'), Нене Доржеле, Frans Kratzig Брюгге: Симон Миньоле, Бьорн Мейер (Саид Ромеро, 88'), Брандон Мехеле, Йорне Спилерс, Хоакин Сейс (Юго Сике, 76'), Уго Ветлесен (Карлуш Форбс, 88'), Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Людовит Рейс (Александар Станкович, 75'), Христос Дзолис, Ромео Вермант (Николо Трезольди, 90') Предупреждения: Рафаэль Оньедика (52'), Нене Доргелес (63')

Начало встречи вышло трудным для гостей: хозяева сразу пошли в высокий прессинг, заставляя защитников и опорных игроков «Брюгге» ошибаться. Особенно активно действовали Вертессен и Кьергор, создавая моменты, но не хватало точности в завершении. На 11-й минуте Кьергор бил в касание — и уже тогда пришлось вступать в игру Миньоле, который вытащил мяч из угла.

РБ Зальцбург — Брюгге globallookpress.com

«Брюгге» долго не мог перейти центр поля с мячом. Первая угроза от гостей возникла только на 35-й минуте — после фланговой подачи Мейера удар Ветлесена был заблокирован, а попытка Вермантa — остановлена вратарём Александером Шлагером.

К перерыву «Брюгге» так и не смог включиться в ритм. Много брака в передачах, потери на ровном месте, низкий темп — всё это не позволяло рассчитывать на голевые шансы. И всё же один эпизод на фланге в концовке тайма дал надежду: пас Онидики — скидка Сейса — удар Верманта, снова отбитый Шлагером.

РБ Зальцбург — Брюгге globallookpress.com

Вермант решает — и Миньоле спасает

Во втором тайме рисунок игры изменился. «Брюгге» стал чаще владеть мячом, выше поднимались фланги, активнее включались в атаку Ванакен и Цолис. На 60-й минуте Рейс пробивал из-за пределов штрафной — вратарь справился. А через десять минут уже Цолис обыграл соперника и с острого угла проверил реакцию Шлагера — тот снова оказался на месте.

Но гол, как оказалось, был всё ближе. На 75-й минуте прорыв по левому флангу завершился точной подачей Мейера — и Ромео Вермант оказался первым на мяче. Классическая работа центрфорварда: рывок на ближнюю штангу, мягкое и точное касание — 1:0. Всё просто и эффективно.

Ромео Вермант globallookpress.com

Оставшееся время «Зальцбург» провёл в атаке. Ратков, Нене, Байду — один за другим били по воротам, но их ждала преграда по имени Симон Миньоле. Опытный голкипер сделал четыре сейва за пять минут и стал главным героем концовки.

Симон Миньоле после матча globallookpress.com

На кону — битва с «Рейнджерс»

Ответный матч пройдёт на следующей неделе на стадионе «Ян Брейдел». Победитель пары, скорее всего, сыграет в решающем раунде плей-офф с «Рейнджерс», обыгравшими «Викторию Пльзень» 3:0. Но сначала — ещё одна встреча с неудобным и напористым «Зальцбургом».

Пока же «Брюгге» уносит из Австрии минимальную, но весомую победу — с сухим счётом, с голом нападающего и с блестящей игрой вратаря. Именно такой прагматизм может вывести команду в главный турнир Европы.