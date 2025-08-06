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    Ташуев — о Черчесове в «Ахмате»: Ситуация сегодня непростая

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    Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненской команды.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Ситуация сегодня непростая. Но состав уже очень хорошо укреплен и, наверное, еще будет укрепляться. Команду нужно подготовить физически и тактически, чтобы добиться результата. В любом случае, пожелаем Станиславу Саламовичу успехов», — цитирует Ташуева «СЭ».

    Контракт с 61-летним Черчесовым рассчитан на три года. Ранее он уже работал в «Ахмате» с 2011 по 2013 год. Специалист помог клубу занять 8-ю строчку в РПЛ — лучший результат клуба в РПЛ.

    После трех туров «Ахмат» не набрал ни одного балла и занимает 13-ю строчку в РПЛ.

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