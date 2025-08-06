Ташуев — о Черчесове в «Ахмате»: Ситуация сегодня непростая

Бывший тренерпрокомментировал назначениена пост главного тренера грозненской команды.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Станислав Черчесов Фото: Официальный сайт «Ахмата»

«Ситуация сегодня непростая. Но состав уже очень хорошо укреплен и, наверное, еще будет укрепляться. Команду нужно подготовить физически и тактически, чтобы добиться результата. В любом случае, пожелаем Станиславу Саламовичу успехов», — цитирует Ташуева «СЭ».

Контракт с 61-летним Черчесовым рассчитан на три года. Ранее он уже работал в «Ахмате» с 2011 по 2013 год. Специалист помог клубу занять 8-ю строчку в РПЛ — лучший результат клуба в РПЛ.

После трех туров «Ахмат» не набрал ни одного балла и занимает 13-ю строчку в РПЛ.