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    Джонатан Та высказался о своей роли в «Баварии»

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    Защитник «Баварии» Джонатан Та поделился мнением о своей роли одного из лидеров команды.

    Джонатан Та — защитник «Баварии»
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    Джонатан Та — защитник «Баварии»

    «Теперь все ожидают, что я сразу же стану ведущим игроком команды? Прежде всего скажу, что для меня большая честь, что меня заметили, что я могу взять на себя такую роль в "Баварии". Я хочу отвечать за результат. Этого от меня ожидает клуб, и, вероятно, команда тоже, но прежде всего я сам от себя этого жду.

    Тем не менее такую роль всегда нужно сначала заслужить. Нельзя просто прийти и сказать: "Итак, теперь я отвечаю за результат". Нужно показывать результаты, а потом всё придёт со временем, с играми, с тренировками — как на поле, так и за его пределами.

    Я уже был на ведущих ролях в "Байере", но в "Баварии" все по-другому? Здесь (в "Баварии") так много футболистов, которые уже многого добились и многое пережили за свою карьеру — это, безусловно, нечто особенное. Но я знаю, что я привношу сюда и как могу помочь в дальнейшем. Я отношусь к "Баварии" с уважением», — приводит слова Та официальный сайт «Баварии».

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    В прошедшем сезоне защитник провел за «Байер» 33 матча в рамках Бундеслиги и забил 3 гола.

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