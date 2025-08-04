Генеральный директор «Ахмата»: Ничего страшного не произошло, будем работать

Генеральный директорпрокомментировал старт команды в новом сезоне РПЛ.

«Не сказать, что у команды самый хороший эмоциональный фон после старта сезона, но надо выходить и бороться. Ничего страшного не произошло. Сейчас не время опускать руки. Надо стараться выравнивать ситуацию. Давайте без обескураживающего старта — всякое бывает в жизни. Кроме последнего матча, по игре команда выглядела неплохо, по очкам — всё некрасиво. Будем работать, смотреть и делать выводы.

Усиление? Планы по трансферам на вход есть, но как получится — будет видно. Количественно пока не будем уточнять», — цитирует Айдамирова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и не имеет в своем активе ни одного очка.