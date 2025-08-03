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    «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» сыграли вничью в товарищеском матче

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: счет матча обзор 1:1, обзор голов

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    Товарищеский матч между «Ньюкаслом» и лондонским «Тоттенхэмом» закончился вничью со счетом 1:1.

    Футбольный клуб «Тоттенхэм»
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    Футбольный клуб «Тоттенхэм»

    4-й минуте счёт открыл полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон, а на 38-й минуте хавбек «Ньюкасла» Харви Барнс сравнял результат. Во втором тайме команды не смогли изменить счет.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Тоттенхэм — Ньюкасл 1:1
    Голы: 1:0 Бреннан Джонсон (4'), 1:1 Харви Льюис Барнс (38') Тоттенхэм: Антонин Кински, Кристиан Ромеро (Микки ван де Вен, 46'), Кевин Дансо, Бен Дэвис (Лука Вушкович, 80'), Педро Порро (Джед Спенс, 46'), Родриго Бентанкур (Лукас Бергвалль, 46'), Арчи Грей (Джеймс Мэддисон, 75'), Бреннан Джонсон (Вильсон Одобер, 75'), Папе Сарр (Ив Биссума, 62'), Сон Хын Мин (Мохаммед Кудус, 65'), Матис Тель (Ришарлисон, 62') Ньюкасл: Ник Поуп (Марк Гиллеспи, 82'), Мэтт Таргетт (Тино Ливраменто, 61'), Дэниел Бёрн, Фабиан Шер (Эмиль Крафт, 82'), Киран Триппьер (Льюис Холл, 78'), Харви Льюис Барнс (Энтони Эланга, 82'), Джейкоб Мёрфи (Seung-Soo Park, 77'), Льюис Майли, Бруно Гимарайнс, Энтони Гордон (Уильям Осула, 62'), Жоэлинтон (Travis Hernes, 87') Предупреждения: Киран Триппьер (31'), Ив Биссума (69'), Ришарлисон (79')

    В сезоне 2024/2025 «Ньюкасл» занял пятое место в Английской Премьер-лиге, набрав 66 очков за 38 матчей под руководством Эдди Хау.

    «Тоттенхэм» в прошлом сезоне выступил менее успешно в чемпионате, финишировав на 17-м месте, но благодаря победе в Лиге Европы получил путёвку в Лигу чемпионов

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