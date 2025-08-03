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    «Брест» одержал победу над «Наполи» в товарищеском поединке

    «Наполи» — «Брест»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Брест» одолел «Наполи» (2:1) в рамках товарищеского противостояния.

    Ромелу Лукаку — нападающий «Наполи»
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    Ромелу Лукаку — нападающий «Наполи»

    В составе французской команды дублем отметился Людовик Ажорк, который забил свои голы на 30-й и 33-й минутах встречи.

    У «Наполи» единственный гол забил Лоренцо Лукка на 63-й минуте.

    Полузащитник неаполитанцев Кевин Де Брейне провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Наполи — Брест 1:2
    Голы: 0:1 Людовик Ажорк (28'), 0:2 Людовик Ажорк (33'), 1:2 Лоренцо Лукка (63') Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Леонардо Спинаццола, Станислав Лоботка, Кевин Де Брёйне, Ноа Ланг, Давид Нерес, Джакомо Распадори, Лоренцо Лукка Брест: Грегуар Кудер, Брэдли Локо, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Камори Думбия, Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти, Махди Камара, Людовик Ажорк, Ромен дель Кастильо, Michel Diaz

    В следующем матче «Брест» сыграет против «Сассуоло» 9-го августа. «Наполи» встретится с «Казертаной» 4-го числа.

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