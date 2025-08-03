«Брест» одержал победу над «Наполи» в товарищеском поединке

одолел(2:1) в рамках товарищеского противостояния.

В составе французской команды дублем отметился Людовик Ажорк, который забил свои голы на 30-й и 33-й минутах встречи.

У «Наполи» единственный гол забил Лоренцо Лукка на 63-й минуте.

Полузащитник неаполитанцев Кевин Де Брейне провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Наполи — Брест 1:2 Голы: 0:1 Людовик Ажорк (28'), 0:2 Людовик Ажорк (33'), 1:2 Лоренцо Лукка (63') Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Леонардо Спинаццола, Станислав Лоботка, Кевин Де Брёйне, Ноа Ланг, Давид Нерес, Джакомо Распадори, Лоренцо Лукка Брест: Грегуар Кудер, Брэдли Локо, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Камори Думбия, Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти, Махди Камара, Людовик Ажорк, Ромен дель Кастильо, Michel Diaz

В следующем матче «Брест» сыграет против «Сассуоло» 9-го августа. «Наполи» встретится с «Казертаной» 4-го числа.