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    Луис Диас: Мне нужно немного времени, чтобы адаптироваться в «Баварии»

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    Нападающий «Баварии» Луис Диас рассказал об адаптации в новом клубе.

    Луис Диас — нападающий «Баварии»
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    Луис Диас — нападающий «Баварии»

    «Я очень рад сыграть первый матч за "Баварию". На поле я чувствовал себя хорошо. Это был интересный матч, мы контролировали ход игры. Со временем я привыкну к команде. Думаю, персонально я провел хорошую игру. У меня были шансы забить, но, надеюсь, я сделаю это в следующий раз.

    Мои первые впечатления невероятны. В первые несколько дней здесь я очень счастлив и хорошо себя чувствую. Мне нужно немного времени, чтобы адаптироваться и лучше узнать своих партнеров по команде, чтобы я мог быть приносить больше пользы команде. Я доволен своими партнерами и счастлив быть в "Баварии".

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    • Как я уже говорил в первый день, я хочу выиграть с этим клубом все возможные титулы и помочь команде своей игрой, голами, результативными передачами, даже если иногда мне придется оставаться в запасе. Я постараюсь всегда быть доступным для тренерского штаба и демонстрировать свою игру на поле. Надеюсь, мы проведем отличный сезон. Я уверен в этом, и мы сделаем для этого все», — сказал Луис Диас Goal.

    Напомним, что форвард перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» за 75 млн евро. Луис Диас дебютировал за мюнхенцев в товарищеском матче против «Лиона» (2:1).

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