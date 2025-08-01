«Зенит» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ рассудит арбитр Чистяков

Официальный сайт РФС объявил судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ.

Центральный матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА рассудит Артем Чистяков.

2 августа (суббота)

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв.

«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Иван Абросимов.

«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский.

3 августа (воскресенье)

«Акрон» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян.

«Балтика» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Артём Чистяков.

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников.

4 августа (понедельник)

«Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров.

Календарь и таблица РПЛ

После двух туров единоличным лидером является московский «Локомотив», который набрал 6 очков в двух встречах.