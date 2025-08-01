«Зенит» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ рассудит арбитр Чистяков

Артем Чистяков Фото: globallookpress.com
Центральный матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА рассудит Артем Чистяков.
2 августа (суббота)
«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв.
«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Иван Абросимов.
«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский.
3 августа (воскресенье)
«Акрон» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян.
«Балтика» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк.
«Зенит» — ЦСКА: судья — Артём Чистяков.
«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников.
4 августа (понедельник)
«Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров.
После двух туров единоличным лидером является московский «Локомотив», который набрал 6 очков в двух встречах.