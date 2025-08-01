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    «Зенит» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ рассудит арбитр Чистяков

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    Официальный сайт РФС объявил судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ.

    Артем Чистяков
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    Артем Чистяков

    Центральный матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА рассудит Артем Чистяков.

    2 августа (суббота)

    «Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв.

    «Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Иван Абросимов.

    «Пари НН» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский.

    3 августа (воскресенье)

    «Акрон» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян.

    «Балтика» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк.

    «Зенит» — ЦСКА: судья — Артём Чистяков.

    «Динамо» Махачкала — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников.

    4 августа (понедельник)

    «Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров.

    Календарь и таблица РПЛ

    После двух туров единоличным лидером является московский «Локомотив», который набрал 6 очков в двух встречах.

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