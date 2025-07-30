Захарян пропустит товарищеские матчи «Реал Сосьедад»

Российский хавбек «Реал Сосьедад»не допущен к товарищеским матчам своего клуба, продолжая восстановление после травмы.

«Арсен не будет играть в товарищеских матчах на этой неделе, он прогрессирует день ото дня, но участвовать в матчах пока не может», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы «Реал Сосьедад».

У басков намечены два товарищеских матча в ближайшее время. 30 июля «Реал Сосьедад» сыграет с «Осасуной», а 2 августа — с «Ренном».

Большую часть прошлого сезона 22-летний Захарян пропустил из-за травм. Всего он сыграл 4 матча, забил один гол и отметился одним ассистом.