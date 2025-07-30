«Сандерленд» готов сделать Джаку капитаном

В случае перехода в английскийиз леверкузенскогополучит капитанскую повязку.

По данным издания Blick, владелец клуба Кирилл Луи-Дрейфус убедил швейцарского хавбека принять предложение «черных котов».

В новом клубе 32-летний Джака будет зарабатывать 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Сандерленд» заплатит 20 миллионов евро за Джаку, несмотря на нежелание главного тренера «фармацевтов» Эрика тен Хага отпускать его.

В сезоне 2024/25 опорник провел 49 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 7 результативных передач.